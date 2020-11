Calciomercato Juventus, colpo dal PSG: parametro zero per Pirlo (Di giovedì 26 novembre 2020) La lista della Juventus per il Calciomercato del 2021 si allunga, con un clamoroso obiettivo che potrebbe arrivare in bianconero a zero dal PSG come riportato da Don Balon. La squadra francese ed il giocatore classe ’88 starebbero valutando un addio definitivo e la Juventus di Andrea Pirlo ha puntato il giocatore, che sembra voglia cambiare aria. Un classico addio unito alla ricerca di nuovi stimoli, per questo la Serie A e i bianconeri rappresenterebbero un’ottima opportunità per il calciatore in forza al Paris Saint Germain. E che dopo aver scritto la storia oltre le Alpi, potrebbe iniziare a scorgerle da un altro punto di vista. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Mourinho lo scarica: Juventus pronta ad accoglierlo LEGGI ANCHE: Mercato Juve, conferme dal Portogallo: ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 26 novembre 2020) La lista dellaper ildel 2021 si allunga, con un clamoroso obiettivo che potrebbe arrivare in bianconero adal PSG come riportato da Don Balon. La squadra francese ed il giocatore classe ’88 starebbero valutando un addio definitivo e ladi Andreaha puntato il giocatore, che sembra voglia cambiare aria. Un classico addio unito alla ricerca di nuovi stimoli, per questo la Serie A e i bianconeri rappresenterebbero un’ottima opportunità per il calciatore in forza al Paris Saint Germain. E che dopo aver scritto la storia oltre le Alpi, potrebbe iniziare a scorgerle da un altro punto di vista. LEGGI ANCHE:, Mourinho lo scarica:pronta ad accoglierlo LEGGI ANCHE: Mercato Juve, conferme dal Portogallo: ...

zazoomblog : Calciomercato Juventus riscatto in vista: Paratici pronto a chiudere - #Calciomercato #Juventus #riscatto - JManiaSite : #McKennie è stato il primo ma potrebbe non essere il solo americano della #Juventus: le ultime novità ?? - zazoomblog : Calciomercato Juventus decisione sul riscatto di Morata: cosa accadrà - #Calciomercato #Juventus #decisione… - calciomercatoit : ??#Milan - #Calhanoglu si avvicina al #ManchesterUnited ??#CMITmercato - calciomercatoit : ??#Juventus - la dirigenza gioca d'anticipo per il riscatto di #Morata ??#CMITmercato -