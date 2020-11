Veneto, linea dura di Zaia: nuove ordinanze anti-assembramenti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Veneto sugli scudi. La Regione inasprisce le misure preventive a scopo cautelativo: nuove ordinanze per evitare assembramenti. La strategia di Zaia fino al prossimo 4 dicembre. In attesa del nuovo DPCM, non mancano le stoccate al Premier Conte. Scontro aperto sui Ristori. Il Veneto anticipa i tempi: Zaia, infatti, fino al prossimo 4 dicembre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilsugli scudi. La Regione inasprisce le misure preventive a scopo cautelativo:per evitare. La strategia difino al prossimo 4 dicembre. In attesa del nuovo DPCM, non mancano le stoccate al Premier Conte. Scontro aperto sui Ristori. Ilcipa i tempi:, infatti, fino al prossimo 4 dicembre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GTT_Torino : Linea 16 CD deviata Dalle ore 22.00 di oggi alle ore 4.00 di mercoledi' 25 novembre, causa lavori urgenti su sede b… - GiovaQuez : Nuova ordinanza in Veneto contro gli assembramenti. Zaia: 'È in linea con la precedente, non siamo in grado di crea… - a42nno : RT @mattinodipadova: Prima prova alla Kioene arena di Padova: all'appello il primo scaglione di 900 candidati che verranno poi inviati in '… - mattinodipadova : Prima prova alla Kioene arena di Padova: all'appello il primo scaglione di 900 candidati che verranno poi inviati i… - nuova_venezia : Prima prova alla Kioene arena di Padova: all'appello il primo scaglione di 900 candidati che verranno poi inviati i… -