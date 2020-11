Uomini e Donne, morta Maria S.: a dare la notizia Anna Tedesco su Instagram (Di mercoledì 25 novembre 2020) Maria S. è venuta a mancare oggi 25 novembre 2020. Una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne oggi ci ha lasciato. A darne la triste notizia è Anna Tedesco che attraverso una storia su Instagram ne comunica la perdita. La ex dama aveva conquistato tutti con la sua simpatia. >> Uomini e Donne Vip, Fabrizio Corona potrebbe essere il nuovo tronista Il messaggio di Anna Tedesco Oggi, mercoledì 25 novembre è venuta a mancare Maria S. una delle dame del trono di Uomini Donne. La notizia viene comunicata da Anna Tedesco, amica di Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani. Infatti su ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 25 novembre 2020)S. è venuta a mancare oggi 25 novembre 2020. Una delle protagoniste indiscusse dioggi ci ha lasciato. A darne la tristeche attraverso una storia sune comunica la perdita. La ex dama aveva conquistato tutti con la sua simpatia. >>Vip, Fabrizio Corona potrebbe essere il nuovo tronista Il messaggio diOggi, mercoledì 25 novembre è venuta a mancareS. una delle dame del trono di. Laviene comunicata da, amica di Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani. Infatti su ...

