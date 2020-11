Ultime Notizie Roma del 25-11-2020 ore 14:10 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 25 novembre al microfono Giuliano terrigno cronaca in primo piano oggi si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne purtroppo ci sono due vittime uccise a coltellate da loro partner nel Veneto in Calabria uomo di 40 anni ha ucciso la moglie in provincia di Padova e una donna di 51 anni è stata uccisa stalettì sulla costa Ionica catanzarese Nel primo caso è stato l’omicida un magazziniere marocchino di 40 anni a chiamare i Carabinieri mentre nel secondo è stato fermato un 36enne di Badolato che secondo i responsabili dell’inchiesta aveva una relazione extraconiugale con la vittima in Italia ieri altri 853 quelle di portati scendono invece l’indice di contagio e rapporto tra positività tampone per tutti ma al 12,3% oggi vertice con RobertoANSA sulle tema ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 25 novembre al microfono Giuliano terrigno cronaca in primo piano oggi si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne purtroppo ci sono due vittime uccise a coltellate da loro partner nel Veneto in Calabria uomo di 40 anni ha ucciso la moglie in provincia di Padova e una donna di 51 anni è stata uccisa stalettì sulla costa Ionica catanzarese Nel primo caso è stato l’omicida un magazziniere marocchino di 40 anni a chiamare i Carabinieri mentre nel secondo è stato fermato un 36enne di Badolato che secondo i responsabili dell’inchiesta aveva una relazione extraconiugale con la vittima in Italia ieri altri 853 quelle di portati scendono invece l’indice di contagio e rapporto tra positività tampone per tutti ma al 12,3% oggi vertice con RobertoANSA sulle tema ...

