The Expanse rinnovata per la sesta e ultima stagione su Amazon Prime Video (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’annuncio che la sesta sarà l’ultima stagione di The Expanse arriva un mese prima del debutto della quinta, in uscita il 16 dicembre 2020. Vari siti, come per esempio The Hollywood Reporter, hanno condiviso il messaggio rilasciato dai produttori esecutivi Andrew Kosove e Broderick Johnson. Ecco, quindi, quanto hanno affermato: Dal momento in cui ci siamo impegnati a dare vita allo show fino a questa ultima stagione, abbiamo lavorato senza sosta per essere il più possibile fedeli alla visione dei suoi autori. Siamo orgogliosi non solo di avere uno dei cast più variegati della televisione ma anche di aver dato spazio a storie che valeva la pena raccontare. I due, però, non si sono fermati qui e hanno voluto anche ringraziare tutti coloro che hanno dato vita allo show di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’annuncio che lasarà l’di Thearriva un mese prima del debutto della quinta, in uscita il 16 dicembre 2020. Vari siti, come per esempio The Hollywood Reporter, hanno condiviso il messaggio rilasciato dai produttori esecutivi Andrew Kosove e Broderick Johnson. Ecco, quindi, quanto hanno affermato: Dal momento in cui ci siamo impegnati a dare vita allo show fino a questa, abbiamo lavorato senza sosta per essere il più possibile fedeli alla visione dei suoi autori. Siamo orgogliosi non solo di avere uno dei cast più variegati della televisione ma anche di aver dato spazio a storie che valeva la pena raccontare. I due, però, non si sono fermati qui e hanno voluto anche ringraziare tutti coloro che hanno dato vita allo show di ...

Pino__Merola : The Expanse rinnovata per la sesta e ultima stagione - SkyTG24 : The Expanse rinnovata per la sesta e ultima stagione - SeriesDesperate : #TheExpanse rinnovata per una nuova stagione ma sarà l'ultima - dituttounpop : #TheExpanse e #OneDayatatime cancellate ma con due modalità completamente diverse - SerieTvserie : The Expanse la sesta stagione sarà l’ultima e perde un membro del cast travolto da accuse di molestie -