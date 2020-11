Telefonata Conte-Von der Leyen apre la strada a un coordinamento europeo per le misure sanitarie (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - Il presidente del Consiglio lo aveva annunciato ieri: serve un coordinamento europeo sulle misure per fronteggiare l'epidemia. L'esempio portato da Giuseppe Conte riguardava il tema di giornata, la chiusura degli impianti sciistici: come si fa a garantire che, con gli impianti italiani chiusi, i nostri connazionali non vadano a sciare in Francia o in Austria per poi tornare contribuendo così ad un nuovo innalzamento della curva del contagio? Questa la domanda che si pone il premier. E oggi Conte da seguito a questo proposito affrontando il tema con la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. Un colloquio che Conte ha sintetizzato così su Twitter: "Ottimo scambio di vedute oggi con Von der Leyen su Global Health Summit in collegamento con il G20, coordinamento ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - Il presidente del Consiglio lo aveva annunciato ieri: serve un coordinamentosulleper fronteggiare l'epidemia. L'esempio portato da Giusepperiguardava il tema di giornata, la chiusura degli impianti sciistici: come si fa a garantire che, con gli impianti italiani chiusi, i nostri connazionali non vadano a sciare in Francia o in Austria per poi tornare contribuendo così ad un nuovo innalzamento della curva del contagio? Questa la domanda che si pone il premier. E oggida seguito a questo proposito affrontando il tema con la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. Un colloquio cheha sintetizzato così su Twitter: "Ottimo scambio di vedute oggi con Von der Leyen su Global Health Summit in collegamento con il G20, coordinamento ...

