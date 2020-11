Sic Europe | nuovi investimenti per un piano assunzioni di 100 unità

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La Sic, società leader nel settore della logistica e trasporti, continua a investire nel futuro portando avanti le tante iniziative messe in campo da inizio anno: ampliamento flotta e miglioramento qualità dei servizi offerti. Nonostante la difficile situazione globale causata dalla pandemia da Covid-19, l'azienda ha varato unper ampliare il suo organico di 100. Al momento la forza lavoro di Sicè composta da 200 dipendenti dislocati su tutto il territorio nazionale. Circa il 75% è assunto con contratto a tempo indeterminato. "Questa nuova acquisizione di personale - commenta l'amministratore delegato, Claudio Capriotti - è la risposta concreta alle sfide dei nostri giorni, L'organico viene arricchito di nuove risorse al fine ...

Roma, 25 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La Sic Europe, società leader nel settore della logistica e trasporti, continua a investire nel futuro portando ...