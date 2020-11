"Siamo in ritardo. Ci dispiace infinitamente". Toninelli prostrato in tv: Calabria, l'ultima figura barbina del governo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il commissario alla Sanità in Calabria sta diventando un miraggio. Dopo le dimissioni di Saverio Cotticelli, Giuseppe Zuuccatelli e il no di Eugenio Gaudio, è emerso il nome di Narciso Mostarda. Peccato però che ieri, martedì 24 novembre, sembrava fatta fino a quando Pd e M5s non si sono presi per i capelli. I dem infatti sostengono il neuropsichiatra mentre i Cinque Stelle prediligono altre personalità. E così ancora una volta il governo si macchia dell'ennesimo flop. Se ne vergogna anche Danilo Toninelli che, ospite ad Agorà su Rai 3, incalzato sul tema ha detto: "Siamo in ritardo. Ci dispiace infinitamente per gli errori fatti nei due commissari precedenti. Nelle prossime ore arriverà". Una vera e propria figura barbina. Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il commissario alla Sanità insta diventando un miraggio. Dopo le dimissioni di Saverio Cotticelli, Giuseppe Zuuccatelli e il no di Eugenio Gaudio, è emerso il nome di Narciso Mostarda. Peccato però che ieri, martedì 24 novembre, sembrava fatta fino a quando Pd e M5s non si sono presi per i capelli. I dem infatti sostengono il neuropsichiatra mentre i Cinque Stelle prediligono altre personalità. E così ancora una volta ilsi macchia dell'ennesimo flop. Se ne vergogna anche Daniloche, ospite ad Agorà su Rai 3, incalzato sul tema ha detto: "in. Ciper gli errori fatti nei due commissari precedenti. Nelle prossime ore arriverà". Una vera e propria. Nel ...

