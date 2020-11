Seconde case | nuovo dpcm | potremo andarci a Natale? Ecco tutte le regole e i rischi da evitare

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Lo ha spiegato bene ieri il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa: «Raggiungere ledurante le feste di, non sarebbe di per sé un problema, ma quello che si vuole...

Ultime Notizie dalla rete : Seconde case

Potremo passare il Natale presso la nostra seconda casa, si essa in montagna o meno? In realtà non sembra essere ancora stata presa una decisione in merito, si attende che dal Governo arrivi qualche d ...Roma, 24 novembre 2020 - Torna la Champions League 2020 con Juventus e Lazio. La Juventus centra l'obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale, con due giornate d'anticipo, superando in casa ...