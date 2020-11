Scostamento di bilancio, il centrodestra voterà compatto (astensione) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il centrodestra si compatta e ufficializza con una nota congiunta dei tre leader la ritrovata (all’apparenza) sinergia: “Il centrodestra avrà una posizione unitaria in occasione del voto sullo Scostamento di bilancio” al Senato. A sancirlo è un vertice a Montecitorio con Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, a cui Silvio Berlusconi partecipa in video-conferenza. All’appuntamento in aula Lega, Forza Italia e FdI si presenteranno con una mozione comune, che viene affidata a tamburo battente a un gruppo di “esperti” dei rispettivi partiti. Ma al tavolo degli sherpa emergono subito le distanze dei rispettivi “desiderata”. Insomma, l’orientamento di voto sarà deciso all’ultimo a seconda “di come il governo recepirà le nostre proposte”. A questo punto, però, molti scommettono sull’astensione: il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilsi compatta e ufficializza con una nota congiunta dei tre leader la ritrovata (all’apparenza) sinergia: “Ilavrà una posizione unitaria in occasione del voto sullodi” al Senato. A sancirlo è un vertice a Montecitorio con Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, a cui Silvio Berlusconi partecipa in video-conferenza. All’appuntamento in aula Lega, Forza Italia e FdI si presenteranno con una mozione comune, che viene affidata a tamburo battente a un gruppo di “esperti” dei rispettivi partiti. Ma al tavolo degli sherpa emergono subito le distanze dei rispettivi “desiderata”. Insomma, l’orientamento di voto sarà deciso all’ultimo a seconda “di come il governo recepirà le nostre proposte”. A questo punto, però, molti scommettono sull’: il ...

borghi_claudio : Discussione surreale sullo scostamento di bilancio in commissione. Ancora due spiccioli invece di quello che servir… - MolinariRik : Se deve esserci un nuovo scostamento di bilancio allora la Lega chiede che venga usato per bloccare i versamenti di… - Capezzone : +Oggi su @laveritaweb+ Focus sul cdx. Domani i voti su scostamento bilancio, oggi vertice alla ricerca dell’unità (… - claudia_caddeo : RT @f_ronchetti: Attendiamo con ansia i dettagli dello scostamento di bilancio per il finanziamento del #PianoAmaldi con il #RecoveryFund.… - SenatoStampa : ???#ViolenzaDiGenere, #scostamento di #bilancio, question time, comunicazioni ministro Speranza su ulteriori misure… -