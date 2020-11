Rapina in via Portuense sventata dalla polizia: la dinamica (Di mercoledì 25 novembre 2020) La polizia di Stato ha sventato una Rapina di un orologio di pregio ai danni di un automobilista. E’ successo ieri pomeriggio in via Portuense. Approfittando del semaforo rosso, due uomini, entrambi con un passamontagna calzato e armati di coltello, sono entrati nell’auto e hanno cercato di Rapinare un automobilista che al polso indossava un orologio del valore di circa 9 mila euro, sfilandogli anche le chiavi della vettura. Rapina in via Portuense sventata dalla polizia: cosa è successo Gli agenti dell’XI Distretto San Paolo, si si sono accorti che l’uomo era minacciato con un coltello dalla persona seduta sul sedile posteriore, sono scesi immediatamente dalla macchina e si sono diretti verso il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ladi Stato ha sventato unadi un orologio di pregio ai danni di un automobilista. E’ successo ieri pomeriggio in via. Approfittando del semaforo rosso, due uomini, entrambi con un passamontagna calzato e armati di coltello, sono entrati nell’auto e hanno cercato dire un automobilista che al polso indossava un orologio del valore di circa 9 mila euro, sfilandogli anche le chiavi della vettura.in via: cosa è successo Gli agenti dell’XI Distretto San Paolo, si si sono accorti che l’uomo era minacciato con un coltellopersona seduta sul sedile posteriore, sono scesi immediatamentemacchina e si sono diretti verso il ...

italiaserait : Rapina in via Portuense sventata dalla polizia: la dinamica - puntomagazine : Il fatto è accaduto verso le 21:00, nella centralissima via Marion Crawford del tranquillo comune costiero #news… - CasilinaNews : Via Portuense, tentano di rapinare un automobilista fermo al semaforo rosso - fattidinapoli : Napoli: Sant’Agnello, libanese rapina il cellulare a una donna e viene bloccato e arrestat... - - Adriano99404537 : LA BANDA BONNOT INVENTA LA RAPINA IN AUTO -