Privatizzazioni | Prodi riaccende la polemica Tra scalate ostili e shopping di Francia e Cina

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Con l’intervista a Mezz’ora in più di Romano, ex presidente dell’Iri e premier a cavallo tra il 1996 e il 1998, ospite di Lucia Annunziata, ha riaperto il dibattito sulla contestatissima stagione delle, affermando che il via a quelle da lui realizzate ebbero l’impulso dalla richiesta dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in quanto obblighi europei. Invero, le, ovvero, il passaggio di aziende dal controllo pubblico a quello privato, hanno rappresentato per quasi tutti gli anni ‘90 del secolo scorso un “mantra”, la soluzione di due questioni sentite fondamentali per la crescita equilibrata del nostro Paese: il rientro del debito pubblico e l’ingerenza, ritenuta solo causa di inefficienza e corruzione, della politica nella vita economica. Lee ...