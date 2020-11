Mobilità, nel 2035 in Italia 1 spostamento su 5 con mezzi non tradizionali (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - La sfida della Mobilità urbana è più che mai attuale e a dimostrarlo sono i numeri: stando a una stima delle Nazioni Unite, entro il 2030 le megalopoli ospiteranno più di 750 milioni di persone, (+35% rispetto ad oggi). Se a questo dato aggiungiamo che, secondo il World Economic Forum, il numero di auto in tutto il mondo nel 2040 sarà pari a 2 miliardi, è chiaro che la pressione esercitata sulle reti di trasporto è destinata ad aumentare. La soluzione alla Mobilità urbana? Secondo il nuovo studio di Boston Consulting Group “Solving the Mobility Challenge in Megacities”, sta anche nella Mobilità on demand, nel car sharing e nella microMobilità. Solo in Italia, nel 2035 1 spostamento su 5 avverrà con mezzi non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - La sfida dellaurbana è più che mai attuale e a dimostrarlo sono i numeri: stando a una stima delle Nazioni Unite, entro il 2030 le megalopoli ospiteranno più di 750 milioni di persone, (+35% rispetto ad oggi). Se a questo dato aggiungiamo che, secondo il World Economic Forum, il numero di auto in tutto il mondo nel 2040 sarà pari a 2 miliardi, è chiaro che la pressione esercitata sulle reti di trasporto è destinata ad aumentare. La soluzione allaurbana? Secondo il nuovo studio di Boston Consulting Group “Solving the Mobility Challenge in Megacities”, sta anche nellaon demand, nel car sharing e nella micro. Solo in, nelsu 5 avverrà connon ...

