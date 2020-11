Meteo Week End – Ciclone sull’Italia rende inquieta la situazione: Rischio Nubifragi e venti forti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non fatevi ingannare dal sole e dalle temperature più che gradevoli (specie al pomeriggio) di questi giorni: il prossimo Weekend sarà infatti inquieto, a causa di un Ciclone destinato a colpire almeno mezza Italia. Nell’ultimo fine settimana di novembre (ma anche dell’autunno Meteorologico, che terminerà lunedì 30) dovremo fare i conti con condizioni Meteo piuttosto turbolente Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non fatevi ingannare dal sole e dalle temperature più che gradevoli (specie al pomeriggio) di questi giorni: il prossimoend sarà infatti inquieto, a causa di undestinato a colpire almeno mezza Italia. Nell’ultimo fine settimana di novembre (ma anche dell’autunnorologico, che terminerà lunedì 30) dovremo fare i conti con condizionipiuttosto turbolente

Maltempo localizzato in Sicilia, stabile altrove e anche a Palermo Le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono generalmente stabili grazie all\'azione di un promontorio anticiclonico di ?

Maltempo localizzato in Sicilia, stabile altrove e anche a Palermo Le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono generalmente stabili grazie all'azione di un promontorio anticiclonico di ?