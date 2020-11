Maria De Filippi fuori controllo a Uomini e Donne | “C’è qualcosa che non torna…”

Leggi su giornal

(Di mercoledì 25 novembre 2020) In questa nuova edizione diDenon ne lascia passare nessuna ai protagonisti del programma. La regina del pomeriggio di Canale 5, di solito molto pacata nel prendere posizione durante le puntate, appare “scatenata”, tanto da dire la sua più e più volte nel corso della puntate. Nella puntata di ieri di, in particolare,Deè apparsa quasie ha messo in guardia una dama sul comportamento non troppo corretto di un cavaliere.Deè intervenuta quando al centro dello studio erano seduti, Daniela, la verace dama romana, Saul e Riccardo, i due cavalieri che la dama sta frequentando. Proprio al centro dello ...