Maradona | i gol più belli per cui non lo dimenticheremo mai

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Diego Armandoe il gol, l’essenza del calcio per chi del calcio è stato essenza. In carriera ne ha segnati 312, da quando nel 1976, a poco più di 15 anni, debuttò da professionista con la maglia dell'Argentinos Junior al 1998, l'ultima stagione da calciatore con l'amata casacca del Boca. In mezzo magie, carezze al pallone passate alla storia, giocate impossibili e colpi di genio da lasciare a bocca aperta, reazione comune a tutti quelli che lo hanno visto giocare e ne hanno ammirato la classe purissima. Trovare i migliori gol nella carriera diè impresa difficile, ognuno di loro ha dentro di sé qualcosa di unico e speciale, non se ne trova uno banale o facile da realizzare, perché Diego Armandocon il pallone tra i piedi era unico, infinito nella fantasia e nel saperlo toccare in tutti i modi, dal tacco alla ...