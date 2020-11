Maradona, da Pelè a Cristiano Ronaldo: l’addio degli amici calciatori (Di mercoledì 25 novembre 2020) NAPOLI – Immediate le reazioni dei colleghi calciatori alla morte del Pibe de Oro. Tra tutti spicca un accorato tweet di Pelè: “Che triste notizia. Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. C’è ancora molto da dire, ma per ora possa Dio dare forza ai membri della famiglia. Un giorno, spero che potremo giocare a palla insieme nel cielo”. CRISTIANO RONALDO: “UN VUOTO INCOLMABILE” Leggi su dire (Di mercoledì 25 novembre 2020) NAPOLI – Immediate le reazioni dei colleghi calciatori alla morte del Pibe de Oro. Tra tutti spicca un accorato tweet di Pelè: “Che triste notizia. Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. C’è ancora molto da dire, ma per ora possa Dio dare forza ai membri della famiglia. Un giorno, spero che potremo giocare a palla insieme nel cielo”. CRISTIANO RONALDO: “UN VUOTO INCOLMABILE”

