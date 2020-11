Lazio, discrepanza tra perizia e risultati di laboratorio: 18 positivi in più (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica spazio al caos legato ai tamponi in casa Lazio, dopo le analisi svolte all'ospedale Moscati di Avellino. La perizia presentata dalla virologa Maria Landi ha evidenziato una ... Leggi su 100x100napoli (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica spazio al caos legato ai tamponi in casa, dopo le analisi svolte all'ospedale Moscati di Avellino. Lapresentata dalla virologa Maria Landi ha evidenziato una ...

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica spazio al caos legato ai tamponi in casa Lazio, dopo le analisi svolte all’ospedale Moscati di Avellino. La perizia presentata dalla virologa Maria ...

Tamponi Lazio, Claudio Lotito in Procura ad Avellino

Tamponi Lazio: convocato in Procura ad Avellino il presid3ente della Lazio Claudio Lotito. Sarà ascoltato come persona informata dei fatti. L'indagine.

Tamponi Lazio: convocato in Procura ad Avellino il presid3ente della Lazio Claudio Lotito. Sarà ascoltato come persona informata dei fatti. L'indagine.