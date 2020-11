L’Alligatore | prima tv stasera su Rai 2 | trama e cast d’eccezione

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 25 novembre 2020)tv dasu Rai 2: lae ilscelto per la serie tratta dai romanzi di Massimo Carlotto Sicuramente in questo periodo di quarantena forzato, anche le emittenti televisive stanno cercando di dare il loro contributo al fine di rendere più piacevoli le serate in casa. La Rai ha deciso di inserire molte prime tv, tra film e serie tv.ci sarà una supertv, ‘‘, tratto dalla penna del celebre Massimo Carlotto.intv su Rai 2Una serie certamente diversa da quelle a cui siamo abituati, che tratta tematiche molto forti e casi molto simili alla realtà. Nel frattempo troviamo anche un...