Intervista esclusiva a Vincent Riotta | «L’Italia ha tutto quello che un cittadino vorrebbe»

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 novembre 2020)è un attore di fama internazionale che nasce in Inghilterra, ad Hartford, da genitori siciliani. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo inizia a soli 8 anni interpretando un anziano giapponese, un ruolo molto curioso che gli ha permesso di scoprire la sua passione per la recitazione, segnando l’inizio di una lunghissima e straordinaria carriera. Ha frequentato la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art, vincendo nel 1982, a 22 anni, il premio come “migliore attore più promettente“. Tra i riconoscimenti più recenti troviamo il Premio Internazionale Vincenzo Crocitti, nella categoria “Carriera Internazionale“. Elencare tutti i film in cui è stato protagonista è davvero impossibile, in quantoha lavorato in tantissime produzioni, sia in Italia che in Gran Bretagna ma anche negli ...