"Indagare ancora sulla morte di Sissy Trovato Mazza": respinta la richiesta di archiviazione. E spunta una collega mai ascoltata dal pm (Di mercoledì 25 novembre 2020) C'è ancora da indagare sulla morte di Sissy Trovato Mazza, l'agente di polizia penitenziaria trovata l'1 novembre 2016 in uno degli ascensori dell'ospedale Civile di Venezia e morta il 12 gennaio 2019 dopo oltre due anni di coma. Il gip del tribunale Venezia Barbara Lancieri ha respinto per la seconda volta la richiesta di archiviazione avanzata dalla pm Elisabetta Spigarelli nell'inchiesta per istigazione al suicidio. Per l'accusa Trovato Mazza fece fuoco contro se stessa con la sua pistola d'ordinanza dentro il padiglione Iona. Ma la famiglia della 28enne – assistita dall'avvocato Eugenio Pini – continua a ritenere che le cose siano andate diversamente e la poliziotta, in servizio nel carcere femminile della Giudecca, non si sia suicidata.

