Il viaggio (a fumetti) di Tito sta per cominciare

L'Associazione Culturale DOUbLe SHOt è orgogliosa di annunciare un'importante collaborazione con una delle più attive realtà editoriali toscane: l'Associazione Nuove Tendenze Edizioni. Una collaborazione che non poteva che svilupparsi nel segno della sperimentazione a metà tra letteratura e fumetto e che vi invita a fare un viaggio nella Storia. A dicembre arriva "Il viaggio di Tito", l'adattamento a fumetti di una delle maggiori pubblicazioni di Nuove Tendenze, il romanzo storico omonimo scritto da Emiliano Angelucci e vincitore nel 2016 del Premio Letterario Nazionale "Carlo Piaggia". Questa è la storia di Tito, il "buon ladrone" crocifisso sul Golgota alla destra di Gesù, e di Terenzio, un ufficiale dell'esercito romano con la passione per la scrittura. Due personaggi agli antipodi, ...

L'adattamento a fumetti, del romanzo "Il viaggio di Tito", l'opera prima di Emiliano Angelucci 128 pagine brossurato - a colori euro 20 ...

Da Eris Edizioni “Ultima goccia” il graphic novel d’esordio di Andrea De Franco

Una nuova tappa nel fumetto indipendente targato Eris Edizioni: il graphic novel d’esordio di Andrea de Franco, autore della scena fumettistica più libera e sfr ...

L'adattamento a fumetti, del romanzo "Il viaggio di Tito", l'opera prima di Emiliano Angelucci 128 pagine brossurato - a colori euro 20 ...Una nuova tappa nel fumetto indipendente targato Eris Edizioni: il graphic novel d'esordio di Andrea de Franco, autore della scena fumettistica più libera e sfr ...