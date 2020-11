Ibra che tempra! Dopo il ko 5 ore di allenamenti a Milanello per tornare più forte di prima (Di mercoledì 25 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic non smette mai di stupire. A trentanove anni, quando la maggior parte dei suoi colleghi ha già riposto da tempo nella scatola dei ricordi ogni oggetto della carriera da professionista, lo svedese continua a dettare legge in campo come fuori con prestazioni al limite del sovrumano. Oggi l’ultima perla. A poche ora dall’infortunio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Zlatanhimovic non smette mai di stupire. A trentanove anni, quando la maggior parte dei suoi colleghi ha già riposto da tempo nella scatola dei ricordi ogni oggetto della carriera da professionista, lo svedese continua a dettare legge in campo come fuori con prestazioni al limite del sovrumano. Oggi l’ultima perla. A poche ora dall’infortunio L'articolo

ManuBaio : #Milan accertamenti per @Ibra_official già oggi all'ora di pranzo per capire l'entità della lesione che sembra conf… - AndreaBricchi77 : Caressa va a prendere la gomitata di Ibra, ma non quella di Politano che rompe il labbro a Kessié. Va bene così. - ZZiliani : PENSIERINO DELLA SERA Giusto nel dopo partita parlare subito di #Ibra che poteva essere espulso Ieri però (DAZN) de… - RobbsRoys : @valerioj000 Come dici tu 30 milioni sono troppi troppi troppi, poi se lui vuole fare come Ibra e restare finché no… - daniele19996 : @RaBoPoff @SoloMilan68 Vero. Solo che per me Ibra è motore, carburante e pure una ruota del carrello... -