Giacomo Urtis resta nella casa del GF Vip 5 come Guest Star (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giacomo Urtis resta al Grande Fratello Vip 5 come Guest Star. Il noto chirurgo dei vip sarebbe dovuto uscire dopo la puntata di lunedì sera, ma la produzione ha cambiato idea e ha deciso che il 43enne può ancora fare compagnia ai vipponi. Giacomo Urtis rimane nella casa come Guest Star Giacomo Urtis era entrato al GF Vip 5 una settimana fa per il gioco dei gossip nascosti nel cellulare. Passata una settimana, come da accordi, sarebbe dovuto uscire. Durante la puntata del 23 novembre, infatti, Signorini aveva annunciato che Urtis lo avrebbe raggiunto in studio ma una protesta dei vipponi, che lo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 25 novembre 2020)al Grande Fratello Vip 5. Il noto chirurgo dei vip sarebbe dovuto uscire dopo la puntata di lunedì sera, ma la produzione ha cambiato idea e ha deciso che il 43enne può ancora fare compagnia ai vipponi.rimaneera entrato al GF Vip 5 una settimana fa per il gioco dei gossip nascosti nel cellulare. Passata una settimana,da accordi, sarebbe dovuto uscire. Durante la puntata del 23 novembre, infatti, Signorini aveva annunciato chelo avrebbe raggiunto in studio ma una protesta dei vipponi, che lo ...

GrandeFratello : Anche per Giacomo... l’avventura continua! ?? #GFVIP - GrandeFratello : Questa sera Giacomo Urtis varcherà la Porta Rossa e... porterà scompiglio nella Casa ?? #GFVIP - trash_italiano : Stefano Bettarini, Selvaggia Roma, Giacomo Urtis. #GFVIP - bissolo_greta : RT @oocgfvip5: Giacomo Urtis: “comunque se domani non vado di corpo svuoto il dolcificante e mi faccio la peretta” #GFVIP - tuttopuntotv : Giacomo Urtis resta nella casa del GF Vip 5 come Guest Star #gfvip #grandefratellovip -