Gaslini primo ospedale con superfibra 10 gb | Toti | ' Istituto Genova eccellenza nel mondo'

Genova, 25 nov. - (Adnkronos) - "Impegno, ricerca scientifica e innovazione: questo è l'Istituto Gaslini! L'ospedale pediatrico genovese è un'eccellenza nella cura dei più piccoli a livello ligure e mondiale e lo ha dimostrato anche durante questa emergenza coronavirus, diventando il primo ospedale in Italia a dotarsi della superfibra 10 GB". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. "Telemedicina, formazione con medici specializzati collegati da ogni parte del mondo, monitorare i pazienti a distanza e gestire una mole preziosa di dati: grazie alla connettività a banda ultra larga sarà possibile fare questo e molto altro. Oggi più che mai grazie Gaslini, orgoglio e ..."

