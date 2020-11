ENI vince Oscar di Bilancio per la Dichiarazione Non Finanziaria (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Eni ha vinto oggi l’Oscar di Bilancio per la Dichiarazione Non Finanziaria integrata nel proprio Bilancio. Il riconoscimento, arrivato alla sua 56esima edizione, è promosso da FERPI con Borsa Italiana e Università Bocconi, ed è dedicato alle organizzazioni che dimostrano di voler rendere sempre più trasparente il proprio operato e di investire nella cura del rapporto con gli stakeholder. Eni è stata premiata perchè “la Dichiarazione Non Finanziaria è caratterizzata, nonostante l’estrema sintesi, da un’adeguata e bilanciata copertura di tutte le aree di rendicontazione non Finanziaria, facendo emergere la volontà di una trasparente comunicazione verso le diverse categorie di stakeholder. Eni ha così realizzato una ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Eni ha vinto oggi l’diper laNonintegrata nel proprio. Il riconoscimento, arrivato alla sua 56esima edizione, è promosso da FERPI con Borsa Italiana e Università Bocconi, ed è dedicato alle organizzazioni che dimostrano di voler rendere sempre più trasparente il proprio operato e di investire nella cura del rapporto con gli stakeholder. Eni è stata premiata perchè “laNonè caratterizzata, nonostante l’estrema sintesi, da un’adeguata e bilanciata copertura di tutte le aree di rendicontazione non, facendo emergere la volontà di una trasparente comunicazione verso le diverse categorie di stakeholder. Eni ha così realizzato una ...

(Teleborsa) - Eni ha vinto oggi l'Oscar di Bilancio per la Dichiarazione Non Finanziaria integrata nel proprio bilancio. Il riconoscimento, arrivato alla sua 56esima edizione, è promosso da FERPI con ...

