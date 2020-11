“Ecco come mi sono presa il Covid”. Iva Zanicchi spiega tutto: “Sono stata una stupida” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Periodaccio per Iva Zanicchi. come tutti sanno, la popolare cantante ha contratto il Covid – 19. Dopo qualche giorno il suo stato di salute si è purtroppo aggravato, tanto che è stata ricoverata all’ospedale di Vimercate. Per fortuna che oggi sta molto meglio. E sull’ultimo numero di Novella 2000 ha voluto raccontare questa sua lotta contro il virus. Ad un certo punto Roberto Alessi le ha domandato come l’ha contratto. E Iva Zanicchi non ha fatto mistero di essersi contagiata in maniera sciocca, asserendo: “L’ho preso da cretina…”. E qui parte il suo racconto: ”Era la comunione del bambino di una mia nipote…sono venuti a casa con la torta…Non ho resistito e li ho baciati…Poi hanno scoperto di essere positivi…”. Iva Zanicchi ha sconfitto il Covid – 19, ma al magazine ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Periodaccio per Ivatutti sanno, la popolare cantante ha contratto il Covid – 19. Dopo qualche giorno il suo stato di salute si è purtroppo aggravato, tanto che èricoverata all’ospedale di Vimercate. Per fortuna che oggi sta molto meglio. E sull’ultimo numero di Novella 2000 ha voluto raccontare questa sua lotta contro il virus. Ad un certo punto Roberto Alessi le ha domandatol’ha contratto. E Ivanon ha fatto mistero di essersi contagiata in maniera sciocca, asserendo: “L’ho preso da cretina…”. E qui parte il suo racconto: ”Era la comunione del bambino di una mia nipote…venuti a casa con la torta…Non ho resistito e li ho baciati…Poi hanno scoperto di essere positivi…”. Ivaha sconfitto il Covid – 19, ma al magazine ...

