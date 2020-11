È morto Diego Armando Maradona (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'ex campione di calcio argentino Diego Armando Maradona è morto nella sua abitazione di Tigre, provincia di Buenos Aires, per un arresto cardiocircolatorio. Lo riferisce il quotidiano argentino Clarin nella edizione online. Maradona aveva compiuto sessant'anni il 30 ottobre ed era stato sottoposto nei giorni scorsi a una delicata operazione al cervello. Leggi su agi (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'ex campione di calcio argentinonella sua abitazione di Tigre, provincia di Buenos Aires, per un arresto cardiocircolatorio. Lo riferisce il quotidiano argentino Clarin nella edizione online.aveva compiuto sessant'anni il 30 ottobre ed era stato sottoposto nei giorni scorsi a una delicata operazione al cervello.

