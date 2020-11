Due femminicidi nella notte a Padova e Catanzaro. La donna uccisa in Veneto aveva già denunciato suo marito (Di mercoledì 25 novembre 2020) In Italia, ogni 3 giorni, una donna è vittima di femminicidio. Le donne uccise nei primi dieci mesi del 2020 sono state 91, secondo il rapporto Eures sul femminicidio, pubblicato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un bilancio che si aggrava già nelle ultime 24 ore, dopo gli omicidi di due donne in Calabria e in Veneto. A Cadoneghe, in provincia di Padova, la vittima di 40 anni è stata uccisa con una coltellata al petto da parte del marito, che ha poi chiamato i carabinieri. Dietro il gesto dell’uomo ci sarebbe stato uno scatto di gelosia. L’uomo era stato già denunciato dalla moglie per il suo comportamento violento, ma la donna poi sembra aver ritrattato. A ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 novembre 2020) In Italia, ogni 3 giorni, unaè vittima dio. Le donne uccise nei primi dieci mesi del 2020 sono state 91, secondo il rapporto Eures sulo, pubblicato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un bilancio che si aggrava già nelle ultime 24 ore, dopo gli omicidi di due donne in Calabria e in. A Cadoneghe, in provincia di, la vittima di 40 anni è statacon una coltellata al petto da parte del, che ha poi chiamato i carabinieri. Dietro il gesto dell’uomo ci sarebbe stato uno scatto di gelosia. L’uomo era stato giàdalla moglie per il suo comportamento violento, ma lapoi sembra aver ritrattato. A ...

agorarai : 'Due femminicidi avvenuti nella notte: fa ancora più male leggere queste notizie oggi, che è la… - Fra0283 : RT @beabri: Il primo pensiero stamattina corre a loro, le 93 vittime di #femminicidi di quest'anno in Italia. Ancora, ancora, e ancora, una… - VPossibile : RT @beabri: Il primo pensiero stamattina corre a loro, le 93 vittime di #femminicidi di quest'anno in Italia. Ancora, ancora, e ancora, una… - possibileTO : RT @beabri: Il primo pensiero stamattina corre a loro, le 93 vittime di #femminicidi di quest'anno in Italia. Ancora, ancora, e ancora, una… - ColognesiPsy : RT @beabri: Il primo pensiero stamattina corre a loro, le 93 vittime di #femminicidi di quest'anno in Italia. Ancora, ancora, e ancora, una… -