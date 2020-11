Diego Armando Maradona | campione di eccessi e genio inimitabile

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Signore e signori, El Pibe de Oro non c’è più.ci ha lasciato all’età di 60 anni, l’ultimo colpo a sorpresa di chi ha dato del tu a pallone e ha fatto calare il sipario improvvisamente, lasciando attoniti noi tutti. Ci sentiamo un po’ come quei difensori o portieri costretti a vedere il punteggio sbloccato da una magia e un gioco di prestigio di quel n.10 immarcabile. Quante volte l’impossibile reso possibile e quante “genialate” su quel rettangolo verde col magico sinistro. Le nuove generazioni non hanno potuto godere delle 491 partite in carriera, condite da 259 realizzazioni. Lui,, ha dato del tu al pallone trasformando il proprio sogno in una sfera. Imprese mirabolanti che hanno permesso al Napoli di conquistare vette che nessuno mai avrebbe potuto pensare, ricordando i due Scudetti, ...