Detto Fatto sospeso dalla Rai. Salini: “Episodio gravissimo”. Il caso finisce in Vigilanza Rai (Di mercoledì 25 novembre 2020) Detto Fatto è stato sospeso dalla Rai. La decisione – secondo quanto apprende l’Ansa – è stata presa dall’amministratore delegato Fabrizio Salini, in attesa che si studi una programmazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico. Salini aveva commentato con toni senz’appello il caso del cosidDetto tutorial per “fare la spesa in modo sexy“, annunciando un’istruttoria “per accertare le responsabilità”. E’ “un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai” aveva Detto nel pomeriggio. La puntata di oggi del programma condotto da Rai2 da Bianca Guaccero non è andata in onda perché – spiegano da viale Mazzini – era registrata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020)è statoRai. La decisione – secondo quanto apprende l’Ansa – è stata presa dall’amministratore delegato Fabrizio, in attesa che si studi una programmazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico.aveva commentato con toni senz’appello ildel cosidtutorial per “fare la spesa in modo sexy“, annunciando un’istruttoria “per accertare le responsabilità”. E’ “un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai” avevanel pomeriggio. La puntata di oggi del programma condotto da Rai2 da Bianca Guaccero non è andata in onda perché – spiegano da viale Mazzini – era registrata ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - Corriere : Rai, bufera sul tutorial di «Detto fatto» su come fare la spesa «sensuali» - im_na_cagata : @_mmichelaa_ Sono molto polemica, e HARRY non si tocca. Ci sta l'ironia assolutamente non dico che non si possa far… - xhugstilinskix : @VinooRosso ogni volta che la riracconta mi scasso?? anche fedez e compagnia nel video fatto per muschio selvaggio g… -