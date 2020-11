Da Gomorra a Fargo: Salvatore Esposito live oggi su Twitch ospite d'onore di Movieplayer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Salvatore Esposito, iconico Genny Savastano di Gomorra, sarà ospite di Movieplayer per The Interview, oggi alle 17:00 in live su Twitch. oggi in live su Twitch, alle 17:00, Movieplayer avrà il piacere di ospitare Salvatore Esposito nello spazio di The Interview. Al microfono di Valentina Ariete, l'interprete di Genny Savastano ci racconterà come sta vivendo il lungo addio al suo personaggio più famoso, ora che le riprese dell'ultima stagione di Gomorra sono iniziate. La strada di Salvatore Esposito nel complesso mondo dell'entertainment è iniziata in quello che è ancora il modo migliore per iniziare ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 novembre 2020), iconico Genny Savastano di, saràdiper The Interview,alle 17:00 insuinsu, alle 17:00,avrà il piacere di ospitarenello spazio di The Interview. Al microfono di Valentina Ariete, l'interprete di Genny Savastano ci racconterà come sta vivendo il lungo addio al suo personaggio più famoso, ora che le riprese dell'ultima stagione disono iniziate. La strada dinel complesso mondo dell'entertainment è iniziata in quello che è ancora il modo migliore per iniziare ...

“Mafiosi” ma sardi Si chiama Fadda la famiglia di Fargo

È arrivata su Sky Atlantic il 16 novembre, (ogni lunedì alle 21.15 su e in streaming su Now tv ) la nuova stagione di “Fargo”. La serie antologica creata da Noah Hawley arrivata al suo quarto capitolo ...

