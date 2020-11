Covid, l’Asl: calo drastico dei tamponi ma aumentano i nuovi positivi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoResta alto il numero dei nuovi positivi nel Sannio anche per l’Asl. Sale, infatti, rispetto a ieri, il numero delle persone che hanno contratto l’infezione: 82 (ieri erano 76 ma con trecento tamponi processati in meno). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoResta alto il numero deinel Sannio anche per. Sale, infatti, rispetto a ieri, il numero delle persone che hanno contratto l’infezione: 82 (ieri erano 76 ma con trecentoprocessati in meno). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

fattoquotidiano : Covid, donna di 41 anni muore in ospedale a Barletta: “Aveva atteso 11 ore per il ricovero”. L’Asl: “Abbiamo fatto… - piobulgaro : TARANTO – L’Asl comunica il miglioramento della qualità dei servizi informativi ai pazienti covid ed ai loro famili… - MartinaNotizie : Covid. L’aggiornamento dell’ASL: a Martina Franca 11 ricoverati e un decesso - Giacinto_Bruno : Il commissario per l’emergenza Covid dell’Asl Cn1: “Cresciuti i posti letto, ma manca il personale” - tvoggi : POSITIVO AL COVID MA IN GIRO PER LA CITTA’, DENUNCIATO CITTADINO AGROPOLESE Covid-19 ad Agropoli. Il sindaco, Adamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Asl Coronavirus, Azzolina: “No a folla per lo shopping e scuole chiuse” Fanpage.it