Covid-19: il virus infetta il 4% dei bambini. Lo studio americano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Secondo uno studio americano il Covid-19 infetta solo il 4% dei bambini. E il tasso di mortalità nei pazienti pediatrici è dello 0,15%. Dall’inizio della pandemia i dati clinici e molti studi hanno dimostrato che i bambini sono meno colpiti dal Covid-19, a fare principalmente le spese di questo nuovo Coronavirus infatti sono più le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 25 novembre 2020) Secondo unoil-19solo il 4% dei. E il tasso di mortalità nei pazienti pediatrici è dello 0,15%. Dall’inizio della pandemia i dati clinici e molti studi hanno dimostrato che isono meno colpiti dal-19, a fare principalmente le spese di questo nuovo Coronainfatti sono più le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

borghi_claudio : @12qbert @Yi_Benevolence Boh... cosa vuole che le dica. Per me il dato più plausibile è l'eccesso di mortalità risp… - SkyTG24 : Covid, centenaria nel catanzarese positiva sconfigge il virus: è guarita - wireditalia : Secondo gli autori della Purdue University, l'approccio potrebbe essere efficace anche contro il coronavirus. La ri… - Rep_Salute : Il Covid-19, può provocare un danno cerebrale: Il tema al centro del 51° congresso nazionale della Scoietà Italiana… - CanesiCarlo : RT @revneD88: 'É come col computer chi mette i virus in giro ti vende l'antivirus' #vaccino #VaccinoAntiCovid #Pfizervaccine #Moderna #Ast… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid virus Iva Zanicchi, morto per Covid il fratello Antonio: “Il virus è entrato in casa e ci ha infettati… Il Fatto Quotidiano Covid a Napoli, i pediatri: serve un bollino di qualità per le scuole

Un bollino, una sorta di certificazione di qualità che garantisca che le scuole si siano adeguate agli standard di sicurezza nazionali in materia di covid. A lanciare la proposta, ...

Npc Cares e Panathlon ancora insieme per sostenere l'emergenza Covid: altre donazioni al de Lellis

RIETI - Il gruppo Npc Cares rappresentato da Giuseppe Cattani e Roberto Scagnoli, unitamente al Panathlon Club Rieti presieduto dall’Avvocato Costanzo Truini, in relazione alla ...

Un bollino, una sorta di certificazione di qualità che garantisca che le scuole si siano adeguate agli standard di sicurezza nazionali in materia di covid. A lanciare la proposta, ...RIETI - Il gruppo Npc Cares rappresentato da Giuseppe Cattani e Roberto Scagnoli, unitamente al Panathlon Club Rieti presieduto dall’Avvocato Costanzo Truini, in relazione alla ...