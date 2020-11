Chiedimi perché sto indossando questa maglietta Cucire nuove speranze dopo la tratta

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Un abito non è solo un abito, una copertura per il corpo, ma un messaggio che chi lo indossa sceglie di trasmettere. E, in questo caso, il messaggio è lottare unite contro la violenza sulle donne e sostenere i nuovi passi di chi ha sete di vitaaver attraversato l’inferno. “Ask me why I’m wearing this t-shirt” è la campagna lanciata dall’Associazione BeAwareNow e dalla cooperativa newHope in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020. Le magliette sono state ideate e realizzate all’interno del laboratorio di sartoria etnica della cooperativa newHope dalle giovani donne ex vittime di sfruttamento e violenza. Sulle magliette è raffigurato un volto di donna e l’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e le giovani generazioni sul tema della violenza contro le donne. BeAwareNow ha ...