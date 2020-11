Caos tamponi Lazio. Gazzetta: per i risultati della perizia ci sarebbero 18 positivi in più (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non si placa la polemica nata intorno ai risultati dei tamponi della Lazio e alla positività ballerina di Immobile, Leiva e Strakosha. Sono infatti terminati i controlli dell’ospedale Moscati di Avellino sui 95 test fatti il 6 novembre dalla Futura Diagnostica al gruppo squadra della Lazio e ai familiari. Gli esiti, come riporta la Gazzetta dello Sport, sono davvero sorprendente. Il riprocessamento dei test infatti, oltre a la positività di Thomas Strakosha e la negatività di Ciro Immobile e Lucas Leiva, ha riscontrato 25 positività totali, a fronte delle 7 rilevate dalla Futura Diagnostica. È chiaro che a prenderla così, senza se e senza ma, si tratterebbe di un risultato preoccupante: o nelle loro case, o nel ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non si placa la polemica nata intorno aideie allatà ballerina di Immobile, Leiva e Strakosha. Sono infatti terminati i controlli dell’ospedale Moscati di Avellino sui 95 test fatti il 6 novembre dalla Futura Diagnostica al gruppo squadrae ai familiari. Gli esiti, come riporta ladello Sport, sono davvero sorprendente. Il riprocessamento dei test infatti, oltre a latà di Thomas Strakosha e la negatività di Ciro Immobile e Lucas Leiva, ha riscontrato 25tà totali, a fronte delle 7 rilevate dalla Futura Diagnostica. È chiaro che a prenderla così, senza se e senza ma, si tratterebbe di un risultato preoccupante: o nelle loro case, o nel ...

capuanogio : Caos tamponi anche in #SerieB, si muove l’Antimafia. Perquisizioni al #Monza, indagato il medico che si occupa di e… - napolista : Caos tamponi #Lazio. Gazzetta: per i risultati della perizia ci sarebbero 18 positivi in più Nel riprocessamento d… - Stetobald : @Pirichello A me spaventano i like che si è preso. Spero siano i suoi compagni di manicomio, gli stessi a parti in… - infoitsport : Tamponi Lazio, Strakosha positivo/ Immobile e Leiva negativi, ma è caos - ContropiedeA : Soltanto Strakoscia risultava positivo, ma secondo i nuovi esami risulterebbero 25 positività -