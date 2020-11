Calabria ancora senza commissario: fumata nera dal Consiglio dei ministri (Di mercoledì 25 novembre 2020) La lunga discussione del Consiglio dei ministri termina con una fumata nera sul prossimo commissario della regione Calabria. Dopo tre settimane la regione resta ancora senza commissario. Non convincono del tutto né Narciso Mostarda, medico direttore della Asl Roma 6, né Luigi Varratta, ex prefetto a Reggio Calabria. Ieri sera il Consiglio dei ministri sulla L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) La lunga discussione deldeitermina con unasul prossimodella regione. Dopo tre settimane la regione resta. Non convincono del tutto né Narciso Mostarda, medico direttore della Asl Roma 6, né Luigi Varratta, ex prefetto a Reggio. Ieri sera ildeisulla L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

