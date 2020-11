Bologna-Spezia, programma e telecronisti Rai quarto turno Coppa Italia 2020/2021 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Bologna-Spezia, match valido per il quarto turno di Coppa Italia 2020/2021. Al Dall’Ara i felsinei sfidano i liguri in questa partita a eliminazione diretta con in palio il passaggio agli ottavi di finale. Un obiettivo importante per entrambe per poter ruotare la rosa in vista del campionato. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di mercoledì 25 novembre. Bologna-Spezia sarà visibile in esclusiva su Rai Play con la telecronaca di Giacomo Capuano e Guglielmo Stendardo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ile isulla Rai di, match valido per ildi. Al Dall’Ara i felsinei sfidano i liguri in questa partita a eliminazione diretta con in palio il passaggio agli ottavi di finale. Un obiettivo importante per entrambe per poter ruotare la rosa in vista del campionato. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di mercoledì 25 novembre.sarà visibile in esclusiva su Rai Play con la telecronaca di Giacomo Capuano e Guglielmo Stendardo. SportFace.

