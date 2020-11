Banche Europee | approccio sostenibile dimezza rischio a cinque anni

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Sostenibilità, una parola che diventa sempre più chiave, non solo guardando al presente, ma destinata a salire in cattedra da qui al prossimo futuro, in pianta stabile. I finanziamenti per progetti legati alla sostenibilità – che copre un’ampia gamma di temi: ambientale, sociale e di governance – sono in rapida crescita. Da questo punto di vista, l’Europa è in testa, ma diverse altre aree del mondo si stanno muovendo nella stessa direzione. Questo trend sta rapidamente prendendo piede anche tra gli istituti bancari. Basti pensare che HSBC, attualmente il secondo finanziatore europeo di combustibili fossili, ha recentemente rafforzato il proprioESG impegnandosi a contribuire con 750-1.000 miliardi di dollari in progetti di finanzaentro il 2030 e ad azzerare le emissioni di carbonio delle attività in portafoglio entro il 2050, ...