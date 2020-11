Atalanta, vittoria che vale un trofeo. La gioia di Ilicic, Liverpool dominato, difesa di ferro. E ora non fermiamoci più (Di giovedì 26 novembre 2020) Doveva arrivare la piccola Atalanta a ricordare al grande Liverpool il sapore amaro della sconfitta in casa. Non succedeva solo da 64 partite, è successo ancora. Il tritacarne dell’andata non sembra vero, forse, ora più a Klopp che ai bergamaschi. … Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 26 novembre 2020) Doveva arrivare la piccolaa ricordare al grandeil sapore amaro della sconfitta in casa. Non succedeva solo da 64 partite, è successo ancora. Il tritacarne dell’andata non sembra vero, forse, ora più a Klopp che ai bergamaschi. …

FirenzePost : Champions: Atalanta storica vittoria ad Anfield (0-2) sul Liverpool. Inter: piede fuori dalla Coppa - SandrineGavini : @Atalanta_BC bravissimo per questa vittoria contro Liverpool ????????????????????????????? - tizianoles : @LucaBizzarri @Atalanta_BC E Gasp che nel dopo partita ricorda la nostra vittoria del 92 mi dà il colpo di grazia i… - soffJuventino : RT @_Morik92_: L'#Atalanta è la quinta squadra nostrana ad espugnare Anfield. Che vittoria per la Dea, immensi. #LiverpoolAtalanta - Rikymilanista92 : #LiverpoolAatalanta vittoria meritatissima per l'Atalanta che poteva anche essere più ampia. Davvero complimenti vi… -