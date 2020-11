“App e nuove tecnologie per curare i pazienti Covid a casa ed evitare ricoveri non necessari”. Al via nel Lazio un progetto di teleassistenza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un device per misurare sei parametri vitali, dalla temperatura corporea, alla pressione arteriosa, fino alla saturazione dell’ossigeno, l’ECG e le frequenze cardiaca e respiratoria. Un collegamento costante tra paziente, in isolamento domiciliare dopo aver contratto il Covid, e il medico di base, che può offrire un teleconsulto o ricevere, attraverso una app, le informazioni necessarie, allertato in caso di emergenze e parametri fuori norma. Così funzionerà il progetto pilota e sperimentale di teleassistenza domiciliare per pazienti Covid, lanciato dalla Regione Lazio e dall’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma (che ha il ruolo di coordinamento), ribattezzato “10 per 10”. “Abbiamo la necessità di curare i pazienti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un device per misurare sei parametri vitali, dalla temperatura corporea, alla pressione arteriosa, fino alla saturazione dell’ossigeno, l’ECG e le frequenze cardiaca e respiratoria. Un collegamento costante tra paziente, in isolamento domiciliare dopo aver contratto il, e il medico di base, che può offrire un teleconsulto o ricevere, attraverso una app, le informazioni necessarie, allertato in caso di emergenze e parametri fuori norma. Così funzionerà ilpilota e sperimentale didomiciliare per, lanciato dalla Regionee dall’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma (che ha il ruolo di coordinamento), ribattezzato “10 per 10”. “Abbiamo la necessità dia ...

