Al servizio del Paese, in tutto il mondo. Il calendario 2021 dell’Aeronautica (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’Arma azzurra al servizio del Paese, anche oltre i confini nazionali, dalla sorveglianza dei cieli dell’Islanda ai rifornimenti in Kuwait per la lotta all’Isis, fino alla Cina per il trasporto di connazionali alle prese con la pandemia. È il percorso che attraversa il calendario 2021 dell’Aeronautica militare, presentato oggi via web. A destreggiare gli interventi tra gli scatti dei dodici mesi la giornalista Rai Valentina Bisti e il colonnello Federico Merola, comandante del 14esimo Stormo. Con loro tanti ospiti, rappresentanti dell’Arma azzurra in molteplici impegni operativi, in collegamento dalle basi di appartenenza, tutti sotto l’occhio vigile del padrone di casa, il generale Alberto Rosso, capo di Stato maggiore della Forza armata. D’altronde, l’obiettivo del calendario è ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’Arma azzurra aldel, anche oltre i confini nazionali, dalla sorveglianza dei cieli dell’Islanda ai rifornimenti in Kuwait per la lotta all’Isis, fino alla Cina per il trasporto di connazionali alle prese con la pandemia. È il percorso che attraversa ilmilitare, presentato oggi via web. A destreggiare gli interventi tra gli scatti dei dodici mesi la giornalista Rai Valentina Bisti e il colonnello Federico Merola, comandante del 14esimo Stormo. Con loro tanti ospiti, rappresentanti dell’Arma azzurra in molteplici impegni operativi, in collegamento dalle basi di appartenenza, tutti sotto l’occhio vigile del padrone di casa, il generale Alberto Rosso, capo di Stato maggiore della Forza armata. D’altronde, l’obiettivo delè ...

SimonaMalpezzi : Dalle storiche lezioni del maestro Manzi a queste: la brutta parabola del servizio pubblico italiano. #25novembre - GiuliaGrilloM5S : Ma davvero il servizio pubblico si è ridotto a trasmettere tutorial per insegnare alle donne come fare la spesa in… - fattoquotidiano : Sicilia, caos all’ospedale di Barcellona: direttrice trasferita a Lipari. Pd: “Punita dopo il servizio del Tg1 sui… - sarademarco_ : RT @GiusCandela: Salini: 'Episodio gravissimo che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di q… - DiPint3 : RT @GiancarloDeRisi: Sconvolgente servizio a Fuori dal Coro. 'L’Italia moriva e il governo esportava tamponi in America. Borrelli aveva i p… -

Ultime Notizie dalla rete : servizio del ''L'8×mille al servizio del territorio'', incontro della Caritas diocesana picenotime Luminarie di Natale a Ventimiglia, aggiunte nuove strade In arrivo anche 17 abeti

Ventimiglia - Altre luminarie e 17 abeti per il Natale. Non è chiaro se siano state le proteste dei residenti di alcune zone di Ventimiglia o la consapevolezza di essersi dimenticati parte della città ...

Guerrini (Arera): "Per 'Next Generation EU' già progetti pronti nel settore idrico"

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "In collaborazione con il ministero delle Infrastrutture abbiamo fatto un'attività di ricognizione di progetti candidabili ai fini del piano nazionale idrico, come ad esemp ...

Ventimiglia - Altre luminarie e 17 abeti per il Natale. Non è chiaro se siano state le proteste dei residenti di alcune zone di Ventimiglia o la consapevolezza di essersi dimenticati parte della città ...Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "In collaborazione con il ministero delle Infrastrutture abbiamo fatto un'attività di ricognizione di progetti candidabili ai fini del piano nazionale idrico, come ad esemp ...