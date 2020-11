Yara Gambirasio, 10 anni dopo la scomparsa i genitori parlano della 13enne uccisa (Di martedì 24 novembre 2020) Negli ultimi anni dopo la scomparsa della figlia Yara, Fulvio e maura Gambirasio hanno preso le distanze dalla dimensione processuale e di cronaca. La loro missione, da anni, è lo sviluppo di attività che nascono dall’associazione che la famiglia ha fondato in nome della figlia uccisa, e che si prefigge lo scopo di aiutare giovani ragazzi di talento ad avere successo in campo sportivo, artistico o culturale. A distanza di 10 anni dalla morte della giovane i suoi genitori si trovano dunque a parlare di lei non per ricordarla in quanto vittima di un omicidio efferato, bensì in quanto motore di un’iniziativa positiva e che guarda ai giovani appassionati e determinati. Maura ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 24 novembre 2020) Negli ultimilafiglia, Fulvio e maurahanno preso le distanze dalla dimensione processuale e di cronaca. La loro missione, da, è lo sviluppo di attività che nascono dall’associazione che la famiglia ha fondato in nomefiglia, e che si prefigge lo scopo di aiutare giovani ragazzi di talento ad avere successo in campo sportivo, artistico o culturale. A distanza di 10dalla mortegiovane i suoisi trovano dunque a parlare di lei non per ricordarla in quanto vittima di un omicidio efferato, bensì in quanto motore di un’iniziativa positiva e che guarda ai giovani appassionati e determinati. Maura ...

