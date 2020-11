Volley femminile, Conegliano perfetta in Serie A1: batte Chieri e chiude l’andata a punteggio pieno, 12 vittorie! (Di martedì 24 novembre 2020) Conegliano ha sconfitto Chieri per 3-1 (25-21; 24-26; 25-19; 25-18) tnel match valido per la tredicesima giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le ultime Campionesse d’Italia hanno confermato la loro imbattibilità e hanno concluso il girone d’andata a punteggio pieno: 12 vittorie in altrettanti incontri disputati (8 per 3-0, 4 per 3-1), 36 punti conquistati, appena quattro set lasciati per strada e 11 punti di vantaggio sulla seconda in classifica (Novara, la quale ha disputato un match in meno). Tra le mura amiche è andato in scena uno show assoluto delle Pantere, indiscutibilmente le grandi favorite per la conquista dello scudetto. Ora le ragazze di coach Daniele Santarelli si potranno concentrare sul primo impegno in Champions League, visto che torneranno a ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020)ha sconfittoper 3-1 (25-21; 24-26; 25-19; 25-18) tnel match valido per la tredicesima giornata dellaA1 di. Le ultime Campionesse d’Italia hanno confermato la loro imbattibilità e hanno concluso il girone d’andata a: 12 vittorie in altrettanti incontri disputati (8 per 3-0, 4 per 3-1), 36 punti conquistati, appena quattro set lasciati per strada e 11 punti di vantaggio sulla seconda in classifica (Novara, la quale ha disputato un match in meno). Tra le mura amiche è andato in scena uno show assoluto delle Pantere, indiscutibilmente le grandi favorite per la conquista dello scudetto. Ora le ragazze di coach Daniele Santarelli si potranno concentrare sul primo impegno in Champions League, visto che torneranno a ...

