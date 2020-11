Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 novembre 2020)DEL 24 N OVEMBREORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO APRIAMO CON LA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA CATEL DI DECIMA E CASTELNO, IN DIREZIONE LATINA ALTRO INCIDENTE SULLA CASILINA, STRADA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI QUATTRO STRADE, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO CODE A PARTIRE DA VIA PONTICELLO, NEI DUE SENSI DI MARCIA RIENTRIAMO ATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA-FIUMICINO SITUAZIONE INVARIATA SULLA NOMENTANA CODE DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER LA VIA PALOMBARESE SONO LE RIPERCUSSIONI A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA STRADA PER CONSENTIRE I LAVORI TRA I KM 14+800 E 17 MENTRE PER ...