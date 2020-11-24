Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 19:15 (Di martedì 24 novembre 2020) Viabilità DEL 24 N OVEMBRE 2020 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO APRIAMO CON LA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA CATEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE LATINA ALTRO INCIDENTE SULLA CASILINA, STRADA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI QUATTRO STRADE, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO CODE A PARTIRE DA VIA PONTICELLO, NEI DUE SENSI DI MARCIA RIENTRIAMO A Roma TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA Roma-FIUMICINO SITUAZIONE INVARIATA SULLA NOMENTANA CODE DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER LA VIA PALOMBARESE SONO LE RIPERCUSSIONI A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA STRADA PER CONSENTIRE I LAVORI TRA I KM 14+800 E 17 MENTRE PER ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Marco_Zum : Roma, apre un mega centro commerciale con 155 negozi: come lavorare per i brand di Maximo - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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