Stellar (XLM) è salita del 118% negli ultimi sette giorni (Di martedì 24 novembre 2020) Stellar (XLM), una rete aperta che consente agli utenti di spostare e conservare denaro, ha recentemente visto un massiccio aumento che ha portato la moneta a salire di oltre il 65% nelle ultime 24 ore. Su base settimanale, Stellar è cresciuta fino al 118%, segnando questo come il più grande aumento dell'anno. Stellar nel 2020 Stellar ha visto alti e bassi nel 2020, sebbene con fluttuazioni più piccole più comuni rispetto alla maggior parte delle altre monete. A gennaio, ha iniziato l'anno con un prezzo di 0,0455 dollari e, a metà febbraio, è salita a 0,083 dollari. Come altre criptovalute, ha subito una correzione e il calo è continuato fino a metà marzo, quando i timori del COVID-19 hanno causato il crollo del settore. Il prezzo di XLM è sceso a 0,034 dollari, che è il ...

Bitcoin lascia proseguire questa volata al settore delle altcoin, e tra tutte svetta Stellar con il prezzo che oggi sale del 60%.

