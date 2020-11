Stefano De Martino torna in tv: nuovo programma in arrivo (Di martedì 24 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Stefano De Martino, ex allievi di Amici di Maria De Filippi, ci rivela una bellissima notizia. Scopriamola insieme. Ecco una bellissima notizia che manderà in visibilio tutti i fan. L’ex ballerino di Amici, Stefano de Martino, ha fatto un annuncio sorprendete. I fan non vedono l’ora di rivederlo in televisione, ed ecco arrivata la notizia Leggi su youmovies (Di martedì 24 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.De, ex allievi di Amici di Maria De Filippi, ci rivela una bellissima notizia. Scopriamola insieme. Ecco una bellissima notizia che manderà in visibilio tutti i fan. L’ex ballerino di Amici,de, ha fatto un annuncio sorprendete. I fan non vedono l’ora di rivederlo in televisione, ed ecco arrivata la notizia

empathicass : @giusblake non io che ho creduto il tipo fosse Stefano De Martino prima di realizzare che fosse Jamie Dornan ?? - zazoomblog : Riparte “Stasera tutto è possibile” con la conduzione di Stefano De Martino - #Riparte #“Stasera #tutto #possibile… - infoitcultura : Stefano De Martino, in ospedale attaccato alla flebo: cosa è successo? - infoitcultura : Stefano De Martino di corsa in ospedale: come sta l’ex ballerino di Amici - infoitcultura : Stefano De Martino, dopo le flebo ora il braccio ingessato: paura tra i fan -