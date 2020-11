Spostamenti | il dpcm Natale | regioni chiuse salvo deroghe Cenone con i parenti stretti

(Di martedì 24 novembre 2020) Il Covid ferma lo sci. Il governo, nel giorno in cui il triste bollettino dei morti supera la soglia psicologica di 50mila vittime, risponde picche alledel Nord. Un ?no?...

Manu_sole : RT @M49liberorso: Indipendentemente dal DPCM che sarà, io ho deciso che continuerò a limitarmi agli spostamenti indispensabili. Se volete R… - GCirinei : RT @M49liberorso: Indipendentemente dal DPCM che sarà, io ho deciso che continuerò a limitarmi agli spostamenti indispensabili. Se volete R… - SimonaPolito2 : RT @M49liberorso: Indipendentemente dal DPCM che sarà, io ho deciso che continuerò a limitarmi agli spostamenti indispensabili. Se volete R… - IDK_Italy : RT @M49liberorso: Indipendentemente dal DPCM che sarà, io ho deciso che continuerò a limitarmi agli spostamenti indispensabili. Se volete R… - mrbassetti : RT @M49liberorso: Indipendentemente dal DPCM che sarà, io ho deciso che continuerò a limitarmi agli spostamenti indispensabili. Se volete R… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti dpcm

Team di legali valuterà correttezza delle sanzioni e fornirà informazioni sui ricorsi.Firenze: Il Codacons scende in campo per aiutare i cittadini della Toscana ingiustamente multati per inosservanza ...“Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti ...