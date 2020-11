Roma, Dzeko in gruppo, out Smalling per un fastidio al ginocchio. Nessuna lesione per Mancini (Di martedì 24 novembre 2020) La Roma si allena a Trigoria in vista della trasferta di giovedì in Romania con il Cluj, gara fondamentale per il passaggio del girone di Europa League. Fonseca per l’occasione deve fare i conti con le assenze, ma sorride per il rientro in gruppo di Dzeko. Il centravanti bosniaco ieri è risultato negativo al tampone L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Lasi allena a Trigoria in vista della trasferta di giovedì innia con il Cluj, gara fondamentale per il passaggio del girone di Europa League. Fonseca per l’occasione deve fare i conti con le assenze, ma sorride per il rientro indi. Il centravanti bosniaco ieri è risultato negativo al tampone L'articolo

