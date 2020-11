**Pil: Svimez, in 2020 verso -9,6%, calo più marcato in centro nord (-9,8%)** (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Secondo le stime Svimez, effettuate con il suo modello econometrico N-Mods, nel 2020 il pil italiano è previsto contrarsi del 9,6%. L'arretramento dovrebbe risultare più marcato nel centro-nord, con un calo del 9,8%, rispetto a quanto ipotizzato per le regioni meridionali, dove la riduzione è prevista collocarsi intorno al -9%. Rispetto all'esercizio di previsione elaborato a luglio, si ipotizza che vi sia un lieve peggioramento nella dinamica del pil nazionale pari a tre decimi di punto percentuale. E' quanto emerge dal rapporto Svimez diffuso oggi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Secondo le stime, effettuate con il suo modello econometrico N-Mods, nelil pil italiano è previsto contrarsi del 9,6%. L'arretramento dovrebbe risultare piùnel, con undel 9,8%, rispetto a quanto ipotizzato per le regioni meridionali, dove la riduzione è prevista collocarsi intorno al -9%. Rispetto all'esercizio di previsione elaborato a luglio, si ipotizza che vi sia un lieve peggioramento nella dinamica del pil nazionale pari a tre decimi di punto percentuale. E' quanto emerge dal rapportodiffuso oggi.

Dai dati del Rapporto Svimez presentato oggi in diretta streaming emerge il crollo in un anno della ricchezza prodotta, la perdita di posti di lavoro e la nuova emigrazione. Sulla risposta all'emergen ...

Nella newsletter di questa settimana: i dati Svimez su chi si è già spostato a lavorare al Sud e l'immobilismo delle amministrazioni meridionali, il buco della pandemia sui conti pubblici, la manovra ...

